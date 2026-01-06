Премьер Хорватии: страна не направит своих военных на Украину

Хорватские солдаты не будут участвовать в международных силах "коалиции желающих" и после достижения соглашения о прекращении огня, подчеркнул Андрей Пленкович

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 6 января. /ТАСС/. Загреб не намерен направлять хорватский воинский контингент на территорию Украины даже после заключения соглашения о прекращении огня. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

"Хорватские солдаты не будут участвовать в международных силах "коалиции желающих" на территории Украины после достижения соглашения о прекращении огня и мирном урегулировании", - написал глава хорватского правительства в Х.

По итогам совещания "коалиции желающих" президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали декларацию о намерении разместить многосторонний контингент на Украине после завершения конфликта.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.