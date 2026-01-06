Бельгия направит свои войска на Украину при достижении мирного соглашения

Брюссель "будет активно участвовать своими морскими и военными возможностями", сказал глава Минобороны Тео Франкен по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен © Omar Marques/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Бельгия тоже направит свои войска на Украину, если будет заключено перемирие или мирное соглашение. Об этом написал в X глава Минобороны Бельгии Тео Франкен по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже.

"Сильное заявление коалиции желающих принято. Бельгия будет активно участвовать своими морскими и военными возможностями, если мирное соглашение или перемирие будет достигнуто на Украине", - написал он. Франкен также пообещал, что Бельгия "продолжит тренировать украинских военных".

Бельгия поставляет на Украину легкое вооружение и патроны. Она также обещала передать Киеву все свои остающиеся в строю F-16, когда их заменят закупленные в 2018 году американские F-35.

Первую пару самолетов США поставили Бельгии в 2025 году, что позволит Бельгии отправить первые два F-16 Киеву в 2026 году. По состоянию на 2013 год у Бельгии было около 40 F-16, однако сколько из них находятся в летном состоянии, является секретом.