Фидан заявил о достижении наиболее близкой точки к достижению мира на Украине

Глава МИД Турции заявил, что на следующем заседании "коалиции желающих" будут обсуждать перспективу подписания мирного договора

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 6 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что на данном этапе реализации усилий по урегулированию конфликта на Украине достигнута точка, наиболее близкая к достижению прочного мира.

"Сегодняшний саммит был важным. Помимо стран, во встрече также участвовали такие организации, как Европейский союз и НАТО, а также их руководители. Обсуждались важные вопросы. Стоит отметить, что за последние четыре года мы, по моему мнению, наиболее близки к достижению прочного мира в этой войне. По крайней мере, мы видим, что некоторые ключевые аспекты мирного соглашения обсуждались очень подробно. Турция тоже внесла свой вклад в этот процесс. Я считаю, если мирное соглашение будет подписано, это не только положит конец войне на Украине, но и определит долгосрочные параметры мира между Россией и Европой", - сказал Фидан по итогам прошедшей в Париже встречи "коалиции желающих". Его комментарий предоставила пресс-служба МИД Турции.

На следующем заседании коалиции, по его словам, "также будет обсуждаться [перспектива] подписания мирного соглашения".