Швеция направит на Украину самолеты Gripen после достижения мира

Премьер-министр королевства Ульф Кристерссон сообщил, что государство также продолжит подготовку военнослужащих ВСУ

СТОКГОЛЬМ, 6 января. /ТАСС/. Швеция готова внести вклад в международные миротворческие усилия на Украине. Если будут достигнуты мирные договоренности, королевство направит многостороннему контингенту самолеты Gripen, заявил премьер-министр Ульф Кристерссон после встречи "коалиции желающих" в Париже.

"Мы должны быть частью более широких усилий после мирного урегулирования. Швеция заявила, что готова внести свой вклад как в воздушное наблюдение с помощью самолетов Gripen как одна из стран, предоставляющих возможности в воздухе, так и в разминирование в Черном море", - приводит его слова агентство TT.

Швеция также продолжит подготовку военнослужащих ВСУ. По словам Кристерссона, у "коалиции желающих" остается немало неясных вопросов. "В целом, это была хорошая встреча. Достигнут прогресс, и есть надежды, но есть и немало вопросов, которые пока не совсем ясны. Думаю, ближайшие недели будут решающими", - пояснил он.

По итогам совещания "коалиции желающих" президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали декларацию о намерении разместить многосторонний контингент на Украине после завершения конфликта.