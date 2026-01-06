Румыния не намерена направлять войска на Украину

Президент республики Никушор Дан сообщил также, что логистический узел для поддержки Украины на 71-й авиабазе в Кымпия-Турзий "уже функционирует"

БУХАРЕСТ, 7 января. /ТАСС/. Румыния не намерена направлять войска на Украину. Это подтвердил президент Никушор Дан на пресс-конференции в посольстве Румынии в Париже по итогам встречи представителей стран - участниц "коалиции желающих". Стенограмма пресс-конференции размещена на сайте президентской администрации.

"Румыния обязалась <...> [предоставить] не войска на Украине, а логистическую поддержку, подготовку украинских военных в Румынии или в других европейских странах в сотрудничестве с армиями соответствующих стран, участие в совместных программах вооружения", - сказал румынский президент.

Дан сообщил, что, кроме совместной декларации, по итогам встречи был принят также закрытый военный документ. "С одной стороны, был принят открытый документ <...>, - сказал он. - Более важно, в результате работы технических групп, начальников генеральных штабов, советников по безопасности и так далее был подготовлен военный документ, который не является открытым и который предусматривает конкретно, как будут осуществляться эти гарантии безопасности, какую ответственность несет и принимает каждый из участников этой коалиции и кто координирует каждый из элементов гарантий. Очень важно, что США принимают участие в этих гарантиях безопасности".

Президент Румынии сообщил также, что логистический узел для поддержки Украины на 71-й авиабазе в Кымпия-Турзий "уже функционирует". Румынские СМИ отмечали, что этот стратегический узел возьмет на себя значительную часть перевозок вооружений и оборудования, предназначенных для Украины. Это - второй логистический центр для переправки военной помощи на Украину, наряду с подобным узлом в международном аэропорту "Жешув-Ясенки" в Польше. "С открытием этого центра, который называется LEN-R (Logistic Enabling Node - Romania), Румыния становится важным перевалочным пунктом между трансконтинентальными перевозками и восточным фронтом, тогда как ранее эта роль отводилась только Польше", - писал, например, портал stiripesurse.ro.