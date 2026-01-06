Кушнер: практически все вопросы по гарантиям безопасности Запада Киеву решены

Зять президента США в то же время подчеркнул, что этот факт не означает достижения мира

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Западные страны и Украина согласовали практически все вопросы по гарантиям безопасности Киеву, но это не значит, что мир будет достигнут. Об этом заявил по итогам встречи "коалиции желающих" входящий в делегацию США зять американского президента и предприниматель Джаред Кушнер.

"Они (гарантии безопасности - прим. ТАСС) были разработаны в течение последнего месяца в консультациях с украинцами и европейцами. Я скажу, что, по моему мнению, сегодняшний день стал очень важной вехой", - добавил Кушнер.

"Это не означает, что мы достигнем мира, но мир был бы невозможен без прогресса, достигнутого здесь сегодня. Имею в виду то, что, если Украина собирается заключить окончательное соглашение, она должна знать, что после заключения сделки она будет в безопасности", - резюмировал представитель американской делегации.