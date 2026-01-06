Бабиш: "коалиция желающих" обсуждала преимущественно обеспечение мира

Премьер-министр Чехии отметил, что "это большое изменение по сравнению с прошлым"

ПРАГА, 7 января. /ТАСС/. Лидеры стран "коалиции желающих" на состоявшейся в Париже встрече впервые обсуждали преимущественно обеспечение мира на Украине. Об этом написал в Х премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Впервые речь шла главным образом о мире, а это большое изменение по сравнению с прошлым. Мы решали, что будет после завершения боев на Украине и как отрегулировать гарантии безопасности, чтобы мир был постоянным, и чтобы мирное соглашение вообще могло бы возникнуть", - отметил премьер.

Бабиш также проинформировал, что после "всех переговоров, в которых принимал участие, и по договоренности с партнерами по "коалиции" принял решение не блокировать продолжение инициативы поставки закупаемых за счет западных государств в третьих странах боеприпасов для Украины. Проект будет продолжаться, а республика будет выступать в роли его координатора, не предоставляя "никакие деньги чешских граждан".