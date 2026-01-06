Мерц: ФРГ может разместить силы на прилегающей к Украине территории НАТО

Канцлер Германии заявил, что страна готова внести свой вклад в усилия по соблюдению возможного перемирия

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Германия готова внести свой вклад в усилия по соблюдению возможного перемирия на Украине и, в частности, разместить свои войска на прилегающей к ней территории НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи так называемой коалиции желающих в Париже.

"Германия будет и впредь вносить политический, финансовый и военный вклад. Это, к примеру, может включать в себя то, что мы после достижения перемирия объявим о силах для Украины на прилегающей к ней территории НАТО", - сказал он. "Решение о виде и объеме германского вклада должны и будут принимать федеральное правительство и германский Бундестаг, как только будут прояснены условия", - добавил Мерц. "Я хочу сказать за себя и правительство: мы при этом в принципе ничего не исключаем", - подчеркнул канцлер.

"Мы, само собой разумеется, готовы участвовать в гарантиях безопасности", - заявил Мерц, пояснив, что, в какой форме "это сделать, в настоящее время открытый вопрос, поскольку общий пакет гарантий безопасности еще окончательно не оговорен". "Я представлю правительству и - в случае необходимости - Бундестагу предложения только тогда, когда дело дойдет до перемирия и когда мы в коалиции желающих договоримся о соответствующем совместном образе действий. Мы находимся на пути к этому", - подчеркнул канцлер.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.