Стармер: Британия и Франция построят военные хабы по всей Украине

Они будут сооружены после прекращения огня, уточнил британский премьер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер © Tom Nicholson/ Getty Images

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Великобритания и Франция намерены создать военные хабы по всей Украине и построить склады вооружений и боевой техники на украинской территории. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

"Я могу объявить, что после прекращения огня Великобритания и Франция учредят военные хабы на Украине и построят защищенные объекты для вооружений и военного оборудования для удовлетворения оборонных потребностей Украины", - сказал он.