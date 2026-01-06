ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреВоенная операция на Украине

Стармер: Британия и Франция построят военные хабы по всей Украине

Они будут сооружены после прекращения огня, уточнил британский премьер
Редакция сайта ТАСС
06 января, 19:19

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

© Tom Nicholson/ Getty Images

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Великобритания и Франция намерены создать военные хабы по всей Украине и построить склады вооружений и боевой техники на украинской территории. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

Читайте также

Ближайшая точка к миру и отправка войск. Заявления после саммита "коалиции желающих"

"Я могу объявить, что после прекращения огня Великобритания и Франция учредят военные хабы на Украине и построят защищенные объекты для вооружений и военного оборудования для удовлетворения оборонных потребностей Украины", - сказал он. 

УкраинаВеликобританияВоенная операция на УкраинеСтармер, Кир