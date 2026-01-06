ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В обеспечении безопасности Украины могут участвовать неевропейские страны

В принятой по итогам встречи "коалиции желающих" декларации говорится, что меры по обеспечению безопасности будут реализованы после прекращения боевых действий
Редакция сайта ТАСС
06 января, 19:38
© Ludovic Marin, Pool photo via AP

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Многонациональные силы для Украины, сформированные на добровольной основе, могут включать неевропейские страны. Как говорится в принятой по итогам встречи "коалиции желающих" с участием Украины и делегации США декларации, меры по обеспечению безопасности будут реализованы по просьбе Украины после прекращения боевых действий.

"Было проведено скоординированное военное планирование для подготовки к мерам обеспечения безопасности в воздухе, на море и на суше, а также для поддержки вооруженных сил Украины. Эти действия будут возглавляться европейскими странами, с участием также неевропейских членов коалиции и при предлагаемой поддержке США", - говорится в тексте. 

