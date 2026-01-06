"Коалиция желающих" поддержит ВСУ оружием, финансами и строительством укреплений

В декларации неформального объединения, опубликованной по итогам саммита в Париже, говорится, что речь, в частности, идет о долгосрочных оборонных пакетах

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Поддержка Вооруженных сил Украины со стороны "коалиции желающих" будет заключаться в предоставлении финансовой поддержки, поставках оружия и практической помощи при строительстве фортификационных сооружений. Об этом говорится в декларации неформального объединения, опубликованной по итогам саммита в Париже.

"Коалиция согласилась продолжать оказывать важную долгосрочную военную помощь и поставлять вооружения Вооруженным силам Украины", - сказано в нем.

Отмечается, что речь идет о "долгосрочных оборонных пакетах, поддержке с финансированием закупок оружия, продолжении сотрудничества с Украиной по ее национальному бюджету для финансирования вооруженных сил, предоставлении доступа к оборонным складам, которые могут обеспечить быструю дополнительную помощь в случае будущего вооруженного нападения, предоставлении практической и технической помощи Украине в строительстве оборонительных укреплений".