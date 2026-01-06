Axios: США предложили Сирии и Израилю создать экономическую зону на границе

Портал пишет, что представители американской администрации выдвинули это предложение во вторник на переговорах в Париже

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. США предложили создать на границе Израиля и Сирии демилитаризованную экономическую зону. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их информации, "США представили Израилю и Сирии новое предложение по соглашению в сфере безопасности, предусматривающее создание совместной экономической зоны по обе стороны границы". Как поясняет портал, представители американской администрации выдвинули это предложение во вторник на переговорах в Париже, на которых от США присутствовали спецпредставитель по Сирии Том Баррак, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее телеканал N12 со ссылкой на израильский источник сообщил, что Израиль и Сирия в ходе очередного раунда израильско-сирийских переговоров под эгидой США в Париже договорились предпринять шаги по укреплению доверия и достижению соглашения в области безопасности.

Администрация Трампа оказывает давление на Израиль и Сирию с целью выработки соглашения, которое стабилизирует ситуацию в области безопасности на границе и может стать первым шагом к будущей нормализации отношений между странами. Однако переговоры зашли в тупик около двух месяцев назад, как из-за разногласий между сторонами, так и из-за отставки главы делегации еврейского государства экс-министра стратегического планирования Рона Дермера, указывает N12. Переговоры возобновились после достижения соответствующей договоренности на встрече Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во Флориде в конце 2025 года.

Ранее общеарабская газета Asharq Al-Awsat сообщила, что администрация Трампа подталкивает Израиль и Сирию к подписанию пакта о ненападении, который проложит путь к нормализации двусторонних отношений после длительного периода вражды. В Вашингтоне настаивают на присоединении арабской республики к Авраамовым соглашениям, заключенным в 2020-2021 годах при посредничестве США между группой арабских стран и Израилем.