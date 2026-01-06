ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Уиткофф: США продолжат переговоры с Украиной в Париже 6 и 7 января

Спецпредставитель американского президента выразил надежду на достижение "дополнительного положительного импульса"
18:47
обновлено 18:56

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Делегация США планирует продолжить обсуждения с Украиной в Париже 6 и 7 января. Об этом в X написал спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф, который принимает участие в проходящей во французской столице встрече "коалиции желающих".

"Сегодня вечером и завтра мы продолжим наши переговоры с украинской делегацией и надеемся в ближайшем будущем достичь дополнительного положительного импульса", - указал он. 

