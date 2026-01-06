Уиткофф: США достигли прогресса по гарантиям безопасности Украине

Спецпосланник президента Соединенных Штатов сообщил, что стороны также достигли прогресса по вопросу экономического восстановления

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Ludovic Marin, Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Делегация США в ходе переговоров на проходящей в Париже встрече "коалиции желающих" достигла прогресса по двусторонним гарантиям безопасности Украине и плану ее экономического восстановления. Об этом в X написал спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.

"Мы добились значительного прогресса по нескольким важным направлениям работы, включая двусторонние гарантии безопасности и план [экономического] процветания", - указал он.