Мелони: Италия удовлетворена парижской декларацией по Украине

Премьер-министр страны подтвердила, что Рим не будет направлять своих военных на Украину

РИМ, 6 января. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая приняла участие во встрече "коалиции желающих" в Париже, выразила удовлетворение ее результатами.

Как поясняется, дискуссия была посвящена уточнению гарантий безопасности для Украины. "Эти гарантии станут частью более широкого пакета соглашений, которые будут приняты в тесной координации с Вашингтоном для обеспечения суверенитета и независимости Украины, в том числе посредством эффективного и всеобъемлющего механизма мониторинга желаемого прекращения огня и укрепления украинских вооруженных сил", - говорится в заявлении.

При этом Мелони подтвердила, что Италия не будет направлять своих военных на Украину. "Добровольное участие стран коалиции в многонациональных силах и соблюдение конституционных процедур принятия решений о поддержке Украины в случае будущего нападения, как это изложено в принятой декларации, отражают принципы, неоднократно высказанные Италией", - говорится в заявлении.

Встреча подтвердила высокий уровень согласованности между Украиной, США, Европой и другими партнерами, отмечается в заявлении.