Глава МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за призыв освободить Мадуро

Иван Хиль Пинто подчеркнул, что республика также ценит призыв Москвы уважать право на самоопределение венесуэльского народа

КАРАКАС, 6 января. /ТАСС/. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто выразил России признательность за поддержку лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро и осуждение вмешательства США.

"Венесуэла и Россия - братские страны и стратегические союзники. Правительство Боливарианской Республики выражает глубокую признательность за заявление России в поддержку притязаний суверенной нации и освобождения президента Николаса Мадуро и Силии Флорес", - написал министр в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Венесуэла также ценит призыв России уважать право на самоопределение венесуэльского народа и осуждение иностранного вмешательства США.

5 января постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия выражает твердую солидарность с Венесуэлой и поддерживает курс правительства Боливарианской республики перед лицом внешней агрессии. Глава российского диппредставительства выразил надежду на то, что "международный разбой" Вашингтона "получит объективную всестороннюю оценку в международно-правовом плане с использованием универсальных механизмов ООН и других многосторонних форматов". Небензя также призвал американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захвалили и вывезли из страны президента республики Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и Флорес предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом Мадуро и Флорес не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.