The Times: Британия и США отслеживают перемещения танкера РФ в Атлантике

По данным газеты, за последние дни в направлении танкера Marinera с авиабазы Милденхолл в английском графстве Саффолк вылетали два разведывательных самолета ВВС США P-8, а также истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании с базы Лоссимут в Шотландии

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Великобритания, Ирландия, США и Франция отправили самолеты для отслеживания перемещений российского нефтяного танкера Marinera в Атлантическом океане. Об этом сообщила газета The Times.

По ее данным, за последние дни в направлении танкера с авиабазы Милденхолл в английском графстве Саффолк вылетали два разведывательных самолета ВВС США P-8, а также истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании с базы Лоссимут на северо-востоке Шотландии. Кроме того, в операции был задействован патрульный самолет ВМС Франции и самолет Воздушного корпуса Ирландии.

Ранее во вторник в МИД РФ заявили ТАСС, что Москва с тревогой отслеживает "аномальную ситуацию" вокруг российского танкера Marinera, которому уделяется "повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу" внимание со стороны военнослужащих США и других стран - членов НАТО. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что за Marinera уже несколько дней следует корабль береговой охраны США. На этом фоне в МИД РФ призвали западные страны соблюдать свободу судоходства в открытом море.

Согласно The Times, танкер ранее прорвал американскую морскую блокаду Венесуэлы и направляется в сторону Северного моря. Издание предположило, что США могут попытаться захватить судно.