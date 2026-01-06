Канцелярия Нетаньяху подтвердила возобновление диалога Израиля с Сирией

Диалог состоялся в рамках видения президента США Дональда Трампа по продвижению мира на Ближнем Востоке, отметили в канцелярии

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 января. /ТАСС/. Израиль и Сирия возобновили контакты по вопросам безопасности при посредничестве США. Это подтвердила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"После перерыва в несколько месяцев возобновился политический диалог между Израилем и Сирией при содействии и поддержке США. Диалог состоялся в рамках видения президента [США Дональда] Трампа по продвижению мира на Ближнем Востоке. Израиль подчеркнул важность обеспечения безопасности своих граждан и предотвращения угроз на своих границах", - говорится в заявлении.

В канцелярии отметили, что в ходе этих контактов "Израиль вновь подтвердил свою приверженность укреплению региональной стабильности и безопасности, а также отметил необходимость развития экономического сотрудничества в интересах обеих стран". "Стороны договорились о продолжении диалога для продвижения общих целей и обеспечения безопасности друзского меньшинства в Сирии", - заключили в канцелярии.

Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщил со ссылкой на источники, что Израиль и Сирия в ходе очередного раунда израильско-сирийских переговоров под эгидой США в Париже договорились предпринять шаги по укреплению доверия и достижению соглашения в области безопасности. По информации телеканала, в переговорах в Париже с израильской стороны приняли участие посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер, военный секретарь премьер-министра Роман Гоффман и исполняющий обязанности главы Совета национальной безопасности Израиля Гиль Райх. С американской стороны в переговорах приняли участие спецпредставитель США по Сирии Том Баррак, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, указывает канал. С сирийской стороны в переговорах, по его данным, приняли участие глава МИД в переходном правительстве страны Асаад аш-Шейбани и начальник Службы общей разведки Хусейн ас-Саламе.

Администрация Трампа оказывает давление на Израиль и Сирию с целью выработки соглашения, которое стабилизирует ситуацию в области безопасности на границе и может стать первым шагом к будущей нормализации отношений между странами. Однако переговоры зашли в тупик около двух месяцев назад, как из-за разногласий между сторонами, так и из-за отставки главы израильской делегации Дермера, отмечает 12-й телеканал. Переговоры возобновились после достижения соответствующей договоренности на встрече президента Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во Флориде в конце 2025 года.

Ранее общеарабская газета Asharq Al-Awsat сообщила, что администрация Трампа подталкивает Израиль и Сирию к подписанию пакта о ненападении, который проложит путь к нормализации двусторонних отношений после длительного периода вражды. В Вашингтоне настаивают на присоединении арабской республики к Авраамовым соглашениям, заключенным в 2020-2021 годах при посредничестве США между группой арабских стран и Израилем.