Вагенкнехт сочла опасным возможное участие ВС ФРГ в "достижении мира" на Украине

Лидер партии BSW заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц "не в своем уме"

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Лидер германской партии BSW (ранее - партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Сара Вагенкнехт назвала безответственным и крайне опасным шагом возможное участие военнослужащих ФРГ в усилиях по достижению мира на Украине.

"[Канцлер Фридрих] Мерц не в своем уме! Отправка немецких военных для "достижения мира" на Украине - совершенно безответственный и крайне опасный шаг. Если снова разгорится конфликт, то мы будем находиться в состоянии войны с Россией", - написала она в X, комментируя сегодняшние заявления Мерца в Париже.

Канцлер на пресс-конференции по итогам встречи так называемой коалиции желающих отметил, что Германия готова внести свой вклад в усилия по достижению мира на Украине. При этом он высказался за размещение Бундесвера на прилегающей к Украине территории НАТО, однако заявил, что в принципе ничего не исключено.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.