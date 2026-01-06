Макрон допустил отправку военных Франции на Украину после прекращения конфликта

По словам французского президента, "это не силы, которые будут вовлечены в боевые действия"

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Sarah Meyssonnier/ Pool via AP

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность отправки нескольких тысяч французских военных на Украину после завершения конфликта.

"Потенциально речь может идти о нескольких тысячах военнослужащих, но, во-первых, это не то, что будет сделано немедленно. Во-вторых, это будет спланировано", - сказал он в интервью телеканалу France 2.

По его словам, "это не силы, которые будут вовлечены в боевые действия". "Я хочу это четко прояснить", - подчеркнул французский лидер.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.