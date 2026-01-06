Конгрессвумен Делани призвала объявить Трампу импичмент

Основанием для импичмента являются незаконные действия США в Венесуэле, подчеркнула законодатель

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Конгрессвумен-демократ из штата Мэриленд Эйприл Делани заявила, что незаконные действия в Венесуэле являются основанием для импичмента.

"В минувшие выходные мы стали свидетелями того, как президент - без разрешения или одобрения Конгресса, как того требует наша Конституция - начал атаку на Венесуэлу и заявил о своем намерении "управлять" страной. Теперь я считаю, что наша демократическая фракция должна в ближайшее время рассмотреть вопрос о начале процедуры импичмента", - говорится в пресс-релизе на сайте политика.

Ранее Трамп заявил, что Демократическая партия пыталась вынести ему импичмент за его просьбу к Владимиру Зеленскому "не жульничать", а также предостережение властям Украины о недопустимости коррупции. Трамп вспомнил произошедший между ними телефонный разговор в 2019 году. "Я сказал Украине, чтобы она не жульничала. И если вы увидите какое-либо жульничество, сообщите об этом генеральному прокурору США. Вот так, в этом и заключался мой звонок. Они (представители Демократической партии - прим. ТАСС) сказали: он пытался запугать их", - сказал американский лидер, выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев Палаты представителей Конгресса США.