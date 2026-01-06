Президент Колумбии заявил, что у Трампа "старческий маразм"
06 января, 23:08
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 января. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что американский лидер Дональд Трамп впал в "старческий маразм". Заявления прозвучали после обвинений президента США в адрес колумбийского лидера в якобы пособничестве наркоторговле.
"Ярлык преступника, занимающегося незаконным оборотом наркотиков, который на меня навесил Трамп, свидетельствует о его старческом маразме", - написал Петро в X.
"Те, кто отдали свои голоса за Трампа и восторгаются его единомышленниками <...>, должны понимать, что они проголосовали за жадных людей, поставивших себя выше закона", - подчеркнул Петро.