Reuters: США угрожают убийством или похищением главе МВД Венесуэлы

Как следует из публикации агентства, вашингтонская администрация считает, что Диосдадо Кабельо сохраняет верность похищенному Соединенными Штатами президенту республики Николасу Мадуро

Вице-президент по вопросам гражданской безопасности, министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Диосдадо Кабельо © Jesus Vargas/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация угрожает убийством или похищением венесуэльскому вице-президенту по вопросам гражданской безопасности, министру внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По словам его источников, американские власти предупредили Кабельо о том, что он "может оказаться в начале списка целей, если не поможет исполняющей обязанности президента [Венесуэлы] Делси Родригес выполнить требования США и поддержать порядок". Как следует из публикации Reuters, вашингтонская администрация считает, что Кабельо сохраняет верность похищенному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. США рассчитывают "принудить его [Кабельо] к сотрудничеству" в течение переходного периода, а в конечном счете "отстранить от власти и отправить в изгнание".

По сведениям агентства, американская сторона "сообщила Кабельо через посредников, что, если он будет упорствовать, его может ждать та же судьба, что и Мадуро" или "его жизнь может оказаться в опасности". Вместе с тем, как отмечается в публикации, американская сторона опасается, что убийство Кабельо может привести к хаосу в Венесуэле.

Как добавили источники, с точки зрения властей США министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес "тоже в списке целей". По информации агентства, Вашингтон добивается сотрудничества и со стороны этого министра.

Как следует из материала, вашингтонская администрация считает, что оппозиция Венесуэлы во главе с экс-депутатом парламента страны и лауреатом Нобелевской премии мира Марией Кориной Мачадо "не смогла бы сохранить мир" в республике на этом этапе. США считают, что для них выгоднее, чтобы страной пока руководила Родригес. Вашингтон требует от нее, в частности, противодействия поставкам наркотиков, высылки из страны "кубинских специалистов в сфере безопасности" и "прекращения сотрудничества Венесуэлы с Ираном".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе Мадуро с женой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. 6 января Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 млн до 50 млн баррелей нефти для продажи, а контролировать доходы от этой транзакции будет он.