Трамп: Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти для продажи
Редакция сайта ТАСС
06 января, 23:50
обновлено 00:02
ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что власти Венесуэлы передадут США до 50 млн баррелей нефти.
Согласно заявлению Трампа, Каракас передаст для продажи "от 30 до 50 млн баррелей высококачественной нефти, в отношении которой действуют санкции".
"Эта нефть будет продана по рыночной стоимости, и эти деньги буду контролировать я как президент США, чтобы обеспечить, что их используют на благо народов Венесуэлы и США", - написал он в Truth Social.