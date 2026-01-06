Reuters: Вашингтон и Каракас обсуждают наращивание поставок нефти в США

Как отмечает агентство, для этого могло бы потребоваться перенаправить поставки энергоносителя, которые предназначались для КНР

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Представители вашингтонской администрации и власти Венесуэлы обсуждают возможность наращивания объемов экспорта нефти из этой южноамериканской страны в США. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников из числа чиновников и представителей нефтяной отрасли, стороны обсуждают возможность транспортировки энергоносителя на нефтеперерабатывающие заводы в США. Как отмечается в публикации, для этого могло бы потребоваться перенаправить поставки нефти, которые предназначались для Китая.

По оценке агентства, потенциальная сделка помогла бы венесуэльской госкомпании PDVSA избежать серьезных сокращений объемов добычи. Как констатируется в материале, из-за установленной США блокады Венесуэла сейчас не может доставить покупателям миллионы баррелей нефти. Сейчас экспорт венесуэльской нефти в США контролирует американская компания Chevron, для которой американские власти сделали исключения из введенных ими санкций. Объемы этих поставок составляют от 100 тыс. до 150 тыс. баррелей энергоносителя в сутки, отмечает агентство.

Как сообщила в понедельник американская газета Politico со ссылкой на источники, администрация американского президента Дональда Трампа добивается от исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес прекращения поставок нефти странам, которые США считают своими противниками. Внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес в авторской колонке отметил, что Вашингтон потребовал от Каракаса переписать в кратчайшие сроки в пользу американских компаний законодательство о добыче нефти. По словам его источников, США хотят, чтобы американские компании получили "предпочтительный доступ" к венесуэльской нефти.

16 декабря Трамп объявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.