Лидер Колумбии призвал Трампа наградить его за борьбу с наркотрафиком

Густаво Петро напомнил, что Колумбия пожертвовала сотнями своих солдат, не допустив экспорта кокаина по всему миру

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 января. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что американский лидер Дональд Трамп должен награждать его медалями за усиленную борьбу с экспортом кокаина в США, а не угрожать. Об этом он написал в X.

Петро назвал "политической иррациональностью", что вместо благодарности за борьбу с наркоторговлей, в которой Колумбия пожертвовала сотнями своих солдат и полицейских, не допустив экспорта кокаина по всему миру, в том числе в США, Вашингтон продолжает обвинять колумбийского лидера в бездействии.

"Как так получается, что США отзывают свою поддержку и бездействуют, критикуя нашу эффективность и нападая на меня и мою семью, вместо того, чтобы награждать нас медалями? Я лично разработал эту [стратегию по борьбе с наркотрафиком] и отдал приказ о ее реализации", - добавил Петро.

Ранее Петро выразил мнение, что Трамп впал в "старческий маразм". Заявления прозвучали после обвинений президента США в адрес колумбийского лидера в якобы пособничестве наркоторговле. "Ярлык преступника, занимающегося незаконным оборотом наркотиков, который на меня навесил Трамп, подтверждает его старческий маразм", - написал глава государства в X.