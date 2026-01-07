Эксперт Ван рассказал о влиянии на Латинскую Америку атаки США на Венесуэлу

Действия Вашингтона усилят антиамериканские настроения в этом регионе, считает эксперт Китайского института международных исследований

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Недавнее нападение Соединенных Штатов на Венесуэлу следует считать лишь временным успехом без последующих устойчивых положительных результатов. Такую точку зрения высказал эксперт Китайского института международных исследований Ван Юмин, указав, что это лишь усилит антиамериканские настроения в Латинской Америке.

"Это вторжение США может принести лишь временный успех, которому не будет хватать устойчивости, - приводит мнение Ван Юмина газета Global Times. - Это встретит мощное сопротивление со стороны государств региона и одновременно усилит рост антиамериканских настроений".

Как пояснил китайский политолог, Соединенные Штаты решили вмешаться во внутренние дела Венесуэлы в то самое время, когда латиноамериканские страны "демонстрируют беспрецедентный рост в плане осознания своей стратегической самостоятельности". Он напомнил, что агрессию Вашингтона, открыто нарушившего нормы международного права, осудили "как друзья, так и враги Америки".

Ван Юмин считает, что энергетический сектор США не слишком заинтересован в непосредственном контроле за рынком этой латиноамериканской республики. По его словам, нежелание американских нефтегазовых компаний взять на себя управление нефтяной промышленностью Венесуэлы обусловлено несколькими ключевыми факторами - "высокими требованиями к развитию вспомогательной инфраструктуры, неадекватностью хрупкой энергетической системы этой страны, нехваткой технического персонала и рабочей силы, а также нестабильной инвестиционной средой, поскольку текущая политическая ситуация в Венесуэле крайне неопределенна и нестабильна".

Как считает специалист по латиноамериканским исследованиям Китайского института современных международных отношений Сунь Яньфэн, на которого ссылается газета Global Times, нападение США на Венесуэлу вызвало "глубокое разочарование" у американских союзников. По его словам, Соединенные Штаты "повсеместно утратили свои дипломатические активы".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, назвав это военной агрессией, в результате которой латиноамериканская республика ввела чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро с женой, вывезенных в Соединенные Штаты. Американский лидер выразил уверенность, что Вашингтон добьется компенсации для своих нефтяных компаний от венесуэльской стороны.