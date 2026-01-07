ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Филиппо: "коалиция желающих" не отправит войска на Украину

Председатель французской партии "Патриоты" объяснил, что кроме Британии ни одна страна из западного объединения не хочет этого делать из-за перспективы войны с Россией
Редакция сайта ТАСС
08:23

Председатель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо

© REUTERS/ Sarah Meyssonnier

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Председатель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, заявил, что, за исключением Соединенного Королевства, ни одна страна из западной "коалиции желающих" не рискнет отправить свои войска на Украину.

"Реальность такова, что, за исключением Великобритании, ни одна страна не хочет этого делать (Германия, США и Италия вчера это ясно подчеркнули), поскольку все знают, что это неизбежно приведет к войне против России!" - написал Филиппо в X.

6 января по итогам совещания "коалиции желающих" президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали декларацию о намерении разместить многосторонний контингент на Украине после завершения конфликта.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге в декабре 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 

