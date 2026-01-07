NYT: США требуют от Венесуэлы выслать советников из России, Китая и Ирана

Соединенные Штаты оказывают давление на нового временного венесуэльского лидера Делси Родригес, пишет газета со ссылкой на американских чиновников

Редакция сайта ТАСС

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес © Софья Сандурская/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты оказывают давление на временное правительство Венесуэлы, требуя выдворения советников из России, Китая, Ирана и с Кубы, якобы находящихся в стране. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Госсекретарь США Марко Рубио изложил требования администрации Трампа новому временному лидеру Венесуэлы Делси Родригес в ходе закрытой встречи с руководством Конгресса 5 января. По словам источников, США хотят добиться высылки из страны сотрудников разведки и военных указанных государств, при этом части дипломатов будет разрешено остаться.

Ранее Рубио заявлял, что Венесуэла больше не может служить стратегической базой для противников США.

Требования Вашингтона последовали за операцией США, в ходе которой 3 января был захвачен президент Николас Мадуро. Новое руководство Венесуэлы во главе с Делси Родригес уже выразило готовность к сотрудничеству с Вашингтоном.