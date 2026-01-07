"Черные ящики" упавшего в Турции борта с ливийскими военными отправят в Британию

Только четыре страны в мире могут провести экспертизу получивших повреждения бортового самописца и регистратора данных

Редакция сайта ТАСС

© Serdar Ozsoy/ Getty Images

АНКАРА, 7 января. /ТАСС/. "Черные ящики" разбившегося близ Анкары частного самолета с делегацией ливийских военных будут направлены в Великобританию на экспертизу. Об этом сообщил глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу.

Читайте также В Турции разбился самолет с главой генштаба Ливии. Что известно о происшествии

"Бортовой голосовой самописец и регистратор полетных данных разбившегося самолета были повреждены. Есть только четыре страны в мире, способные провести экспертизу таких поврежденных устройств. Экспертиза будет проводиться в Великобритании. Это длительный процесс. Мы сформировали свою делегацию, которая поедет в Англию и будет следить за процессом вместе с другими сторонами, - цитирует министра телеканал NTV.

Он пояснил, что в Великобританию направятся также делегация Ливии и представители страны - производителя самолета.