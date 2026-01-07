Медведчук: парижская декларация по Украине приблизила мир к мировой войне

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Подписанная накануне в Париже декларация о намерении разместить многосторонний контингент на Украине после завершения конфликта приблизила мир к третьей мировой войне. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

По его мнению, эта декларация "означает, что мира не будет, конфликт не закончится", а само "соглашение" лишь "ведет еще к большей конфронтации и реальным угрозам для всего мира, а не только Европы".

"Декларацию о намерении развернуть многонациональные силы на Украине после окончания конфликта нельзя расценивать иначе, чем как масштабную политическую провокацию, которая поставила задачу не допустить окончания этого конфликта любой ценой, и тем самым привести мир к третьей мировой войне, создав для этого все предпосылки", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте движения.

Политик предостерегает, что вся эта "мышиная возня ополоумевших от самомнения политических импотентов может очень дорого стоить всему миру".

6 января по итогам совещания "коалиции желающих" президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали декларацию о намерении разместить многосторонний контингент на Украине после завершения конфликта. Макрон заявил также, что "коалиция желающих" исходит из того, что численность Вооруженных сил Украины после завершения конфликта должна составлять 800 тыс.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.