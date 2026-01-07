Reuters: США проводят задержание нефтяного танкера "Маринера"
Редакция сайта ТАСС
12:43
ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Береговая охрана США проводит операцию по задержанию российского нефтяного танкера "Маринера" у берегов Латинской Америки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их информации, операция началась после двухнедельного преследования танкера в Атлантическом океане. За последние часы это вторая попытка задержания судна, к операции были привлечены вооруженные силы США.