ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Reuters: США проводят задержание нефтяного танкера "Маринера"

По информации агентства, операция началась после двухнедельного преследования танкера в Атлантическом океане
Редакция сайта ТАСС
12:43
© Александр Семенов/ ТАСС, архив

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Береговая охрана США проводит операцию по задержанию российского нефтяного танкера "Маринера" у берегов Латинской Америки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, операция началась после двухнедельного преследования танкера в Атлантическом океане. За последние часы это вторая попытка задержания судна, к операции были привлечены вооруженные силы США. 

США