Курды осудили блокаду жилых кварталов на севере Алеппо сирийскими войсками

Курдская коалиция "Силы демократической Сирии" утверждают, что подчиняющиеся Минобороны переходного правительства вооруженные формирования при атаках используют беспилотники и ведут огонь из танков

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 7 января. /ТАСС/. Курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) обвинила правительственные войска в установлении блокады вокруг густонаселенных кварталов на севере Алеппо. Об этом говорится в коммюнике СДС, переданном телеканалом Rudaw.

"Вооруженные формирования, подчиняющиеся Минобороны переходного правительства, окружили жилые кварталы Ашрафия, Шейх-Максуд и Сирьян, - утверждается в тексте. - В ходе своих атак они используют беспилотники и ведут огонь из танков".

Как сообщается в коммюнике СДС, вокруг блокированных районов сосредоточено свыше 80 единиц бронетехники. "Это серьезный сигнал о готовящейся масштабной эскалации в Алеппо, что поставит под угрозу тысячи жизней, - указывается в нем. - Гуманитарная ситуация ухудшается из-за прекращения ввоза продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости".

Ранее СДС сообщило, что в результате продолжающихся обстрелов преимущественно курдских районов города погибли по меньшей мере 7 мирных жителей и 52 получили ранения.

Глава внешнеполитической службы СДС Ильхам Ахмед в свою очередь потребовала от сирийских властей прекратить военные действия, возложив на них ответственность за последствия осады жилых кварталов. "Призываем правительство решать внутренние проблемы посредством диалога, а не военным путем", - подчеркивается в заявлении курдского политика, распространенном в X.

Ранее оперативное командование сирийских вооруженных сил объявило закрытыми военными зонами курдские районы на севере города Алеппо и ввело там комендантский час, начиная с 15:00 по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС). В коммюнике отмечается, что все объекты СДС на севере Алеппо "становятся законными целями для атак после продолжающихся вероломных нападений со стороны курдских ополченцев на позиции правительственных сил".