Сийярто: Венгрия отвергает решения "коалиции желающих" по Украине

Они ведут к войне с Россией, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 7 января. /ТАСС/. Венгрия отвергает решения стран Западной Европы, принятые на встрече в Париже, поскольку они направлены на продолжение конфликта на Украине и создают угрозу войны с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя итоги совещания так называемой коалиции желающих, состоявшегося 6 января в столице Франции.

"Стремясь обеспечить военное присутствие на Украине, западноевропейские страны усиливают угрозу прямой войны с Россией", - процитировало главу МИД агентство MTI. Сийярто считает, что это полностью соответствует политике нынешнего руководства Евросоюза, решения которого направлены на развязывание военного конфликта с Москвой.

"Мы по-прежнему выступаем за мирные переговоры [по Украине], поддерживаем американо-российские переговоры на самом высоком уровне и отвергаем последние военные решения Брюсселя", - подчеркнул министр.