Великобритания помогла США захватить российский танкер "Маринера"

С такой просьбой к британцам обратилось американское правительство, утверждает Минобороны королевства

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании по просьбе американских властей оказало помощь в захвате российского нефтяного танкера "Маринера", также известного как Bella 1, в Атлантическом океане. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

"Великобритания сегодня предоставила помощь Соединенным Штатам по их просьбе для перехвата судна Bella 1. Вооруженные силы Великобритании оказали заранее спланированную операционную поддержку, включая предоставление своих баз, американским военнослужащим, участвовавшим в перехвате Bella 1 в районе между Великобританией, Исландией и Гренландией после получения просьбы о помощи со стороны США", - сказано в нем.

В сообщении подчеркивается, что танкер Tideforce королевского вспомогательного флота "оказал поддержку войскам США, преследовавшим и перехватившим Bella 1, а королевские ВВС обеспечили разведывательную помощь с воздуха". В ведомстве утверждают, что предоставленная помощь была в "полном соответствии с международным правом".

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что "эти действия стали частью глобальных усилий по борьбе с обходом санкций". По его утверждению, захваченный танкер имел связи с Ираном.