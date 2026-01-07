Пиратство и нарушение Конвенции ООН. Главное о задержании США танкера "Маринера"
В Атлантике разгорелся международный инцидент вокруг российского нефтяного танкера "Маринера". США заявили о проведении операции по его задержанию, Россия расценивает действия американских военных как нарушение международного морского права и требует соблюдения свободы судоходства.
О задержании
- Береговая охрана США провела операцию по задержанию российского нефтяного танкера "Маринера" в районе Исландии.
- Европейское командование ВС США подтвердило проведение операции в Атлантическом океане.
- Она была проведена совместными усилиями Минюста США и Министерства внутренней безопасности в координации с Пентагоном.
- Великобритания заявила, что по просьбе правительства США оказала помощь в захвате танкера.
- Соединенное Королевство задействовало разведывательные самолеты для отслеживания "Маринеры" и предоставило ВВС США свои авиабазы
- Задержание началось после двухнедельного преследования танкера в Атлантическом океане.
- За последние часы это вторая операция, в водах Латинской Америки береговая охрана задержала другой танкер.
- Военный министр США Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.
Реакция РФ
- Военнослужащие США в среду в открытом море высадились на судно "Маринера", связь с ним утеряна, сообщили в Минтрансе.
- Министерство подчеркивает, что в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств.
- 24 декабря 2025 года судно "Маринера" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, выданное на основании российского законодательства и норм международного права.
- Председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас назвал откровенным пиратством захват танкера.
- МИД РФ требует от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России на судне "Маринера", соблюдать их права и интересы.
- Москва внимательно следит за сообщениями о высадке американских военных на судно.
- США не должны препятствовать скорейшему возвращению на Родину россиян с "Маринеры", заявили в МИД.
О ситуации
- 6 января в МИД РФ заявили ТАСС, что Москва с тревогой отслеживает "аномальную ситуацию" вокруг российского танкера "Маринера", которому уделяется "повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу" внимание со стороны военнослужащих США и других стран - членов НАТО.
- В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что за "Маринерой" уже несколько дней следует корабль береговой охраны США.
- На этом фоне в МИД РФ призвали западные страны соблюдать свободу судоходства в открытом море.