Пиратство и нарушение Конвенции ООН. Главное о задержании США танкера "Маринера"

В Минтрансе РФ подчеркивают, что в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу против судов, зарегистрированных в юрисдикциях иных стран

© US EUROPEAN COMMAND via X/ Handout via Reuters

В Атлантике разгорелся международный инцидент вокруг российского нефтяного танкера "Маринера". США заявили о проведении операции по его задержанию, Россия расценивает действия американских военных как нарушение международного морского права и требует соблюдения свободы судоходства.

О задержании

Береговая охрана США провела операцию по задержанию российского нефтяного танкера "Маринера" в районе Исландии.

Европейское командование ВС США подтвердило проведение операции в Атлантическом океане.

Она была проведена совместными усилиями Минюста США и Министерства внутренней безопасности в координации с Пентагоном.

Великобритания заявила, что по просьбе правительства США оказала помощь в захвате танкера.

Соединенное Королевство задействовало разведывательные самолеты для отслеживания "Маринеры" и предоставило ВВС США свои авиабазы

Задержание началось после двухнедельного преследования танкера в Атлантическом океане.

За последние часы это вторая операция, в водах Латинской Америки береговая охрана задержала другой танкер.

Военный министр США Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

Реакция РФ

Военнослужащие США в среду в открытом море высадились на судно "Маринера", связь с ним утеряна, сообщили в Минтрансе.

Министерство подчеркивает, что в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств.

24 декабря 2025 года судно "Маринера" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, выданное на основании российского законодательства и норм международного права.

Председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас назвал откровенным пиратством захват танкера.

МИД РФ требует от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России на судне "Маринера", соблюдать их права и интересы.

Москва внимательно следит за сообщениями о высадке американских военных на судно.

США не должны препятствовать скорейшему возвращению на Родину россиян с "Маринеры", заявили в МИД.

О ситуации