Хегсет: США продолжат задерживать танкеры под санкциями и без госпринадлежности

Глава Пентагона подчеркнул, что "этот рычаг будет действовать и дальше"

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Вооруженные силы США продолжат блокаду нефтяных перевозок Венесуэлы и будут задерживать танкеры без государственной принадлежности или суда, находящиеся под санкциями. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, отвечая на вопросы журналистов по итогам закрытого брифинга для законодателей в Сенате Конгресса США.

"Это продолжается, потому что два нефтяных танкера, два за ночь, были задержаны США. Без государственной принадлежности или под санкциями. Потому что нефтяная блокада, карантин нефти для подсанкционных судов или судов без государственной принадлежности продолжается. Этот рычаг будет действовать и дальше", - сказал Хегсет.