Клишас назвал откровенным пиратством захват американцами танкера "Маринера"

Председатель комитета СФ по госстроительству заявил, что американская сторона действовала в нарушение норм международного права

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Задержание США нефтяного танкера "Маринера", ходившего под государственным флагом Российской Федерации, является откровенным пиратством. Об этом заявил председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас.

"После "операции правоохранительных органов" с убийством нескольких десятков человек на территории Венесуэлы США занялись откровенным пиратством в открытом море. Все по пресловутым "правилам" в нарушение норм международного права", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что 7 января около 15:00 мск на судно "Маринера" высадились Военно-морские силы США, связь с ним была утеряна.