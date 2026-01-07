Минтранс РФ подтвердил задержание судна "Маринера" ВМС США

Связь с танкером была утеряна, заявили в российском ведомстве

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Военнослужащие США 7 января в открытом море высадились на судно "Маринера", связь с ним утеряна, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Сегодня около 15 часов по московскому времени в открытом море за пределами территориальных вод каких либо государств на судно высадились Военно-морские силы США, связь с судном была утеряна", - говорится в сообщении.

Минтранс подчеркивает, что никакое государство не имеет права применять силу против судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств. 24 декабря 2025 года "Маринера" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ.