Минтранс: "Маринера" получило временное разрешение на плавание под флагом РФ
14:57
обновлено 15:30
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Судно "Маринера" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря. Об этом заявили в Минтрансе РФ, комментируя задержание Соединенными Штатами нефтяного танкера.
В сообщении говорится, что "24 декабря 2025 года судно "Маринера" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, выданное на основании российского законодательства и норм международного права".
По данным министерства, ни одно государство не имеет права применять силу против судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств.