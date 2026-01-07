Минтранс: "Маринера" получило временное разрешение на плавание под флагом РФ

Оно было выдано 24 декабря

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Судно "Маринера" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря. Об этом заявили в Минтрансе РФ, комментируя задержание Соединенными Штатами нефтяного танкера.

В сообщении говорится, что "24 декабря 2025 года судно "Маринера" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, выданное на основании российского законодательства и норм международного права".

По данным министерства, ни одно государство не имеет права применять силу против судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств.