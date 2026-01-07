Минтранс РФ: никакая страна не может применять силу против судов иных государств

Речь идет о нормах Конвенции ООН по морскому праву 1982 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств. Об этом заявили в Минтрансе РФ, комментируя задержание США нефтяного танкера "Маринера".

Министерство транспорта подчеркивает, что "в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств".

По данным Минтранса, 24 декабря 2025 года судно получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации.

Ранее военнослужащие США в открытом море высадились на судно "Маринера", связь с ним утеряна.