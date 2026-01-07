РФ следит за сообщениями о высадке американских военных на судно "Маринера"

МИД России призвал США обеспечить гуманное и достойное обращение с российскими гражданами на танкере

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. МИД России внимательно отслеживает поступающую информацию о высадке военных США на шедшее под российским флагом судно "Маринера" в Северной Атлантике. Об этом сообщили ТАСС в дипведомстве.

"МИД России внимательно отслеживает сообщения о высадке американских военных на шедшее под российским флагом судно "Маринера" в Северной Атлантике", - отметили в министерстве.

В дипведомстве указали на требование РФ к США обеспечить гуманное и достойное обращение с россиянами, находившимися на судне. МИД РФ также призвал американскую сторону не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.

4 января госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире телеканала Fox News, что США продолжат задерживать нефтяные танкеры с венесуэльской нефтью и наносить удары по катерам, якобы используемым для перевозки наркотиков.