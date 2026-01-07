МИД РФ призывает США не мешать возвращению на Родину россиян с судна "Маринера"

Россия призывает американскую сторону обеспечить гуманное и достойное обращение с российскими гражданами на танкере

Редакция сайта ТАСС

© US EUROPEAN COMMAND via X/ Handout via Reuters

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. США не должны препятствовать скорейшему возвращению на Родину россиян с задержанного судна "Маринера". Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

"С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину", - заявили в дипведомстве.

МИД России внимательно отслеживает сообщения о высадке военнослужащих США на шедшее под флагом РФ судно "Маринера" в Северной Атлантике.

4 января госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире телеканала Fox News, что США продолжат задерживать нефтяные танкеры с венесуэльской нефтью и наносить удары по катерам, якобы используемым для перевозки наркотиков.