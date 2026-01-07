РФ требует от США обеспечить гуманное обращение с россиянами на судне "Маринера"

В российском МИД призвали американскую сторону соблюдать права и интересы граждан России

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Россия требует от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России на судне "Маринера", соблюдать их права и интересы. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

"С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину", - добавили в дипведомстве.

Там добавили, что внимательно следят за сообщениями о высадке американских военных на судно "Маринера", шедшее под российским флагом.

4 января госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире телеканала Fox News, что США продолжат задерживать нефтяные танкеры с венесуэльской нефтью и наносить удары по катерам, якобы используемым для перевозки наркотиков.