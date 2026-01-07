ООН призывает избегать эскалации после захвата танкера "Маринера"

Любые правоохранительные действия в океанах должны осуществляться в соответствии с международным правом для обеспечения безопасности на море в открытых водах, подчеркнул официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик

© US EUROPEAN COMMAND via X/ Handout via REUTERS

ООН, 7 января. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций осведомлена о ситуации с захватом американскими силами танкера "Маринера" и призывает стороны не допустить дальнейшего обострения напряженности. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы, конечно, осведомлены о ситуации на данном этапе. У нас недостаточно информации, чтобы сказать что-либо сверх нашей заявленной позиции по этим вопросам", - отметил Дюжаррик. Он подчеркнул, что любые правоохранительные действия в океанах и морях должны осуществляться в соответствии с применимым международным правом для обеспечения безопасности на море в открытых водах.

"Мы хотели бы видеть предотвращение любой дальнейшей эскалации в этом вопросе", - заключил официальный представитель.