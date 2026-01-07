ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Белый дом: "Маринера" не принадлежит никакой стране

Судно "шло под ложным флагом", отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт
17:28
обновлено 17:52
ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Белый дом утверждает, что танкер "Маринера" не принадлежит ни одной стране. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Повторюсь, это было судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило находящуюся под санкциями нефть. Было установлено, что судно не принадлежит никакой стране, оно шло под ложным флагом, ордер на его задержание был выдан судом, по этой причине экипаж подлежит преследованию", - сказала Ливитт.

  

