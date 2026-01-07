Белый дом: "Маринера" не принадлежит никакой стране
ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Белый дом утверждает, что танкер "Маринера" не принадлежит ни одной стране. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Повторюсь, это было судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило находящуюся под санкциями нефть. Было установлено, что судно не принадлежит никакой стране, оно шло под ложным флагом, ордер на его задержание был выдан судом, по этой причине экипаж подлежит преследованию", - сказала Ливитт.