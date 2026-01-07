Белый дом: США намерены предать суду экипаж танкера "Маринера"

Вашингтон также утверждает, что танкер является частью теневого флота Венесуэлы

Белый дом © Егор Алеев/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Американская администрация может доставить экипаж задержанного в Атлантике танкера "Маринера" в Соединенные Штаты для проведения судебного разбирательства на предмет возможных нарушений федерального законодательства США. Об этом в среду на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Добавлю также, что в отношении судна и его экипажа был выдан судебный ордер на арест, а это означает, что экипаж теперь подлежит суду за любое соответствующее нарушение федерального законодательства и в случае необходимости будет доставлен в Соединенные Штаты для такого судебного преследования", - указала она.

"Задержание сегодня утром в северной части Атлантического океана танкера, передвижение которого было отслежено, произошло в соответствии с ордером, выданным федеральным судом. Это судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило нефть в нарушение санкций. США и президент [Дональд Трамп] этого не потерпят", - также заявила Ливитт.