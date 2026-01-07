Хегсет увязал задержание танкера "Маринера" с блокадой венесуэльской нефти

Американский военный министр заявил, что США продолжают ограничивать передвижение подсанкционного ресурса Венесуэлы

Военный министр США Пит Хегсет © Anna Moneymaker/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти. Так он прокомментировал публикацию Европейского командования ВС США о задержании нефтяного танкера "Маринера".

"Блокада подсанкционной и незаконной венесуэльской нефти полностью остается в силе по всему миру", - написал он в X, комментируя заявление Европейского командования ВС США (EUCOM, ЮКОМ).

Ранее EUCOM опубликовало заявление, из которого следует, что США провели операцию по задержанию российского нефтяного танкера "Маринера" в Атлантическом океане. Отмечается, что операция была проведена совместными усилиями Минюста США и Министерства внутренней безопасности в координации с Пентагоном.

4 января госсекретарь Марко Рубио заявил в эфире телеканала Fox News, что США продолжат задерживать нефтяные танкеры с венесуэльской нефтью и наносить удары по катерам, якобы используемым для перевозки наркотиков.