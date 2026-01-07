Рубио: выручка от продажи нефти Венесуэлы пойдет на поддержку ее граждан

По словам госсекретаря, у Вашингтона "много рычагов влияния на то, каким образом будет осуществляться стабилизация" в республике

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Fadel Senna/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что средства от продажи венесуэльской нефти будут направлены на поддержку граждан Боливарианской Республики.

Как отметил Рубио, США "будут контролировать распределение [этих средств] таким образом, чтобы они пошли на благо населения Венесуэлы". "У нас много рычагов влияния на то, каким образом будет осуществляться стабилизация [ситуации в стране]", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов по итогам закрытого брифинга для законодателей в Сенате Конгресса США.