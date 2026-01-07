Unherd: США могут пообещать гарантии безопасности Украине в обмен на Гренландию

Вашингтон пока не брал на себя конкретных обязательств в отношении поддержки Киева после прекращения конфликта, отметил руководитель программы евразийских исследований в Институте Куинси Анатоль Ливен в своей колонке для портала

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. США могут присоединиться к гарантиям безопасности европейских стран для Украины в обмен на владение Гренландией. Такое мнение выразил руководитель программы евразийских исследований в Институте Куинси Анатоль Ливен в своей колонке для британского аналитического портала Unherd.

По его словам, поддержка "коалиции желающих" со стороны США "будет иметь свою цену, и ценой может стать Гренландия". Он отметил, что пока Вашингтон не брал на себя конкретных обязательств в отношении поддержки Украины после прекращения конфликта.

Ливен указал, что в декларации по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже говорится лишь о "предлагаемой" поддержке со стороны США и о "мерах по обеспечению гарантий" без каких-либо уточнений. Эксперт подчеркнул, что такие формулировки, вероятно, призваны "внушить уверенность" Киеву и в то же время избежать прямого боевого столкновения с РФ.

Он также выразил мнение, что намерения Великобритании и Франции разместить войска и создать военные хабы на Украине "звучат пусто", поскольку не подкреплены цифрами о количественном составе будущих контингентов. При этом Ливен отметил, что заявления европейских лидеров об успешном саммите в Париже могут оказаться "пирровой победой", так как Россия, вероятно, отвергнет урегулирование на подобных условиях.